Néstor Maldonado, único detenido por la desaparición de Tania Suárez, recuperó la libertad este miércoles tras permanecer 33 días en prisión. La decisión fue tomada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien dispuso su excarcelación bajo condiciones mientras continúa imputado en la causa.

El hombre de 56 años seguirá procesado por privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves calificadas y abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, afrontará el proceso en libertad, tras un pedido de su defensor Carlos Nayi, quien sostuvo que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

La Justicia le impuso una serie de condiciones para mantener la excarcelación: fijar domicilio, presentar dos fianzas personales, no acercarse a la denunciante y notificar cualquier cambio de residencia o situación ante el tribunal. El incumplimiento de estas medidas implicará su regreso inmediato a prisión.

Maldonado había sido detenido tras la desaparición de Suárez, de 34 años, quien fue hallada días después maniatada en la localidad de La Cumbre. La investigación se inició luego de que la hija de la mujer denunciara la falta de contacto y se confirmara mediante cámaras de seguridad que ambos habían estado juntos en la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

Al salir de Tribunales, el imputado se mostró quebrado, se arrodilló y pidió disculpas públicamente. Afirmó ser inocente, negó haber cometido delitos y aseguró sentirse “traicionado” por la mujer. También manifestó que desea volver a trabajar y reencontrarse con su familia.

La defensa sostiene que el encuentro entre ambos fue consensuado y descarta la hipótesis de secuestro, mientras que la querella se opuso a la excarcelación y asegura que existen pruebas en su contra. Entre los elementos que se analizan figuran estudios toxicológicos, pericias de ADN y otros informes técnicos aún pendientes.

La fiscalía indicó que la investigación continúa y que la situación procesal podría modificarse a medida que se completen los peritajes. Maldonado residirá en la casa de su madre en la localidad de Yocsina mientras avanza la causa.