San Juan se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para esta noche y la de mañana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El aviso abarca principalmente a la zona este de la provincia, donde se prevén precipitaciones intensas y fenómenos meteorológicos que podrían ser localmente severos.

De acuerdo al pronóstico oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes, acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. También se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El organismo indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, aunque estos registros podrían superarse de manera puntual en algunos sectores. En las zonas más elevadas de la cordillera y la puna, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.

Los departamentos que se verían más afectados por el fenómeno son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas.

En cuanto a las temperaturas, para el jueves se prevé una máxima de 30 grados y una mínima de 21. Además, durante la mañana se podrían registrar ráfagas de viento que rondarían los 59 kilómetros por hora, en un contexto de inestabilidad que se mantendría al menos hasta el final de la jornada.