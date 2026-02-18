La empresa estatal Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos en todo el país a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. Según estimaciones de la compañía, la medida afectará a más de 31.000 pasajeros y provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

La mayor parte de las cancelaciones corresponde a vuelos de cabotaje. En total, se suspenderán 219 servicios internos que impactarán en unos 25.000 viajeros. A ellos se suman 32 vuelos regionales, con alrededor de 5.000 pasajeros afectados, y 4 servicios internacionales, que involucran a cerca de 1.000 personas.

Desde la aerolínea informaron además que se aplicarán descuentos salariales al personal que adhiera a la medida de fuerza, en línea con la política de considerar la jornada como no trabajada. La empresa señaló que el alcance del paro sindical obligó a cancelar una parte significativa de la programación prevista para ese día.

Para reducir el impacto, la compañía dispuso reprogramaciones, adelantos de horarios y reubicaciones de pasajeros fuera de la franja afectada por la huelga. Sin embargo, la magnitud de la protesta impidió garantizar la operación normal en gran parte de los servicios.

Aerolíneas recomendó a los pasajeros con vuelos programados revisar el correo electrónico informado en la reserva, donde se enviarán las notificaciones correspondientes. Quienes hayan adquirido sus pasajes mediante agencias de turismo deberán canalizar las gestiones a través de esos intermediarios.

También se encuentran habilitados los canales de autogestión en la aplicación oficial y en el sitio web de la compañía, donde los usuarios pueden consultar el estado de su vuelo y gestionar cambios o reprogramaciones ante la cancelación de los servicios.