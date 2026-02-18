Boca Juniors volvió a moverse en el mercado y reactivó la negociación por Edwuin Cetré, el delantero que hoy es una de las figuras del fútbol argentino. La operación había quedado en pausa por diferencias económicas y por los tiempos del mercado, pero en las últimas horas la dirigencia retomó contactos para intentar avanzar en su incorporación.

Según trascendió, el club de la Ribera busca reforzar su frente de ataque con un futbolista de buen presente en el torneo local, considerado una de las piezas más destacadas de su equipo. La intención es sumarlo como una alternativa ofensiva importante para el esquema del entrenador en la actual temporada.

Las gestiones habían sido iniciadas semanas atrás, aunque luego se enfriaron ante la dificultad de llegar a un acuerdo entre las partes. Ahora, con el mercado aún abierto y la necesidad de sumar variantes en ofensiva, el Consejo de Fútbol decidió volver a la carga para intentar cerrar la operación.

Si bien todavía no hay un acuerdo definitivo, desde el entorno del club reconocen que la negociación volvió a activarse y que se analizan distintas alternativas para concretarla. El posible arribo del delantero sería uno de los movimientos más fuertes del mercado local y podría convertirse en un refuerzo clave para lo que resta del semestre.