El Gobierno nacional confirmó que sancionará a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por adherir al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. La decisión se fundamenta en que el gremio de choferes se encuentra bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial con las cámaras empresarias del transporte en el interior del país.

Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo considera que el sindicato incumple el período de conciliación dictado el 11 de febrero por el Ministerio de Capital Humano, que rige por 15 días. Durante ese lapso, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la normal prestación del servicio, evitando demoras o cancelaciones.

Desde el Gobierno advirtieron que evalúan aplicar sanciones que podrían ir desde multas económicas hasta la eventual quita de la personería jurídica del gremio. En un comunicado oficial se intimó a la UTA a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza que afecte el transporte de pasajeros en el interior y a abstenerse de nuevas acciones directas mientras dure la conciliación.

El sindicato, por su parte, sostiene que su adhesión al paro general no viola la conciliación obligatoria, ya que considera que se trata de un conflicto más amplio vinculado a la situación salarial de los trabajadores del sector en todo el país. Desde la organización remarcaron que, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, no se alcanzó un acuerdo paritario y que las empresas alegan falta de recursos para actualizar los sueldos.

En ese contexto, la UTA argumentó que la medida de fuerza se fundamenta en la caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en la actividad. El conflicto se desarrolla en medio de la tensión sindical por el paro general y la negociación salarial en el transporte de pasajeros, con el Gobierno decidido a avanzar con sanciones si considera que se incumple la conciliación vigente.