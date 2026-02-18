El cierre de la fábrica de Fate no solo sacudió a sus trabajadores. También dejó en vilo a todo el sector de neumáticos, especialmente a los comercios que durante años trabajaron con la histórica marca nacional.

“Es una primera línea que vendemos hace muchísimo tiempo. Pero hoy no sabemos cómo vamos a seguir trabajando”, confió Tania Rojas, de Goma Fe Neumáticos a DIARIO HUARPE.

Comerciante de neumáticos advierten reglas poco claras tras el cierre de Fate. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

El mayor interrogante pasa por la reposición. Los proveedores han mantenido contacto, pero aún no hay precisiones sobre disponibilidad de mercadería, plazos ni continuidad en determinadas medidas.

El cierre de Fate genera incertidumbre. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

La línea de camión y camioneta, uno de los fuertes de Fate, es una de las más sensibles. “No sabemos qué medidas se van a seguir fabricando. Ya nos pasa con otras marcas que dejan de producir ciertas medidas y eso complica todo”, explicó.

El impacto se da además en un momento en que la temporada comienza a frenarse. “Es como una cadena. No es solo Fate. Está pasando con varios proveedores”, aseveró.

Multimarca, pero con inestabilidad

Muchos comercios trabajan con diferentes firmas, tanto nacionales como importadas: Pirelli, marcas asiáticas y otras alternativas que han ganado espacio en los últimos años. Sin embargo, la variedad no garantiza estabilidad.

“El problema es que hoy trabajás una marca y no sabés si en uno o dos meses la vas a tener. Hay clientes que cambian dos cubiertas y después quieren completar el juego. Si no conseguís la misma, perdés la venta”, dijo Rojas. Además, las listas de precios cambian dentro del mismo mes y los plazos se modifican con frecuencia.

En cuanto a la calidad, desde el sector aseguran que tanto lo nacional como lo importado deben cumplir normas ISO y ofrecer garantías. “En calidad no hay grandes diferencias. Depende mucho de la marca y del uso”, afirmó.