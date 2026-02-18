El cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años desaparecida mientras realizaba una práctica de buceo, fue hallado este miércoles en aguas de Puerto Madryn. Según informaron fuentes del caso, el hallazgo fue realizado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo desplegado en el Golfo Nuevo.

El cuerpo se encontraba a unos 20 metros de profundidad, en la zona del Parque Acuático donde está el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809. Personal especializado de Buceo y Rescate trabajaba en el lugar para extraerlo del agua y trasladarlo a tierra en el marco de un amplio operativo frente a la costa de Punta Cuevas.

La joven, oriunda de Villa Ballester, había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero mientras realizaba una inmersión como parte de una certificación internacional de buceo PADI. Integraba un contingente junto a su pareja cuando, por causas que aún se investigan, se habría descompensado y no logró ascender por sus propios medios a la embarcación.

La investigación está a cargo de la fiscal María Angélica Cárcano, quien analiza las circunstancias del hecho y la posible existencia de negligencia en la organización de la actividad. En el operativo participaron buzos tácticos, embarcaciones y medios aéreos de la Armada, además de un robot subacuático operado de manera remota que permitió relevar zonas de difícil acceso del lecho marino.

El hallazgo abre ahora una nueva etapa en la causa judicial, centrada en la autopsia y en los peritajes técnicos que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento. La fiscalía también dispuso la toma de testimonios a instructores y compañeros de buceo, así como el análisis del equipamiento utilizado, para establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos en este tipo de inmersiones.