Después de un intenso debate interno, en las filas de la Unión Tranviarios Automotor, en concordancia con las bases, la mesa directiva resolvió finalmente adherirse al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo a partir desde este jueves 19 de febrero.

Esta medida de huelga, afecta a todo el país y desde la seccional San Juan, también, esto implica que en la provincia no habrá servicio de transporte público, de corta, de media y larga distancia.

Publicidad

Esto significa que la totalidad de las líneas de Red Tulum, como el transporte de pasajeros a otras ciudades se verá interrumpida durante 24 horas.

Esta medida de fuerza y de protesta es motivada por el rechazo total al proyecto de reforma laboral que se está por debatir en el Congreso de la Nación. Hace unos días, el proyecto fue aprobado parcialmente por el Senado, pero se espera que en Diputados se resuelva su tratamiento o si se modifica, volvería a discutirse en el Senado.

Publicidad

El comunicado de UTA firmado por el secretario general Roberto Fernández.



A través de un comunicado público, la UTA San Juan, informó a los afiliados y a la comunidad en general que el gremio resolvió adherirse al paro general “en defensa de los derechos laborales cercenados por la pretendida reforma laboral”, que impulsa el gobierno de la nación, presidido por Javier Milei.

En el texto de la carta argumenta que “no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo”.

Publicidad

Además, postuló el comunicado que “los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento de costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa”.

Y definió la UTA que “el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad del transporte”.

Por lo tanto, en su misiva, la UTA ratificó “su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo”.

Aunque el Gobierno nacional había dictado la conciliación obligatoria la semana pasada para desactivar la huelga que ya estaba prevista, esta acción de la UTA, liderada por Roberto Fernández, le dará mayor efecto a la medida de fuerza declarada por la CGT.

Por lo tanto, actividad bancaria se verá claramente afectada, solo funcionarán los cajeros, sin embargo, la disponibilidad de efectivo podría verse afectada ya que no serán recargadas de manera habitual por los camiones de caudales que también se suman al paro nacional.

En tanto, UDAP anunció que, en sintonía con CTERA, se sumará también a la medida de fuerza de mañana.

En la administración pública, los servicios en el Centro Cívico y otras reparticiones también estarían disminuidos, porque ATE, UPCN y SEP, adhieren también al paro.

El gobierno de Milei informó que le descontará el día a los trabajadores de dependencias nacionales que no asistan a sus puestos laborales.

Mientras que, el sector comercial, la actividad dependerá de la voluntad de los propietarios de los locales, pues no hay una definición concreta hasta ahora por parte del Sindicato de Empleados de Comercio.