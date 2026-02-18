Un hombre de 45 años fue hallado sin vida este miércoles por la mañana en el interior de su vivienda del barrio Conjunto II, en el departamento Sarmiento. La víctima fue identificada como José Luis Quiroga y su muerte es investigada por la Justicia para determinar las causas del deceso.

Según informaron fuentes del caso, fue la madre del fallecido quien dio aviso al 911 al encontrarlo sin signos vitales en la casa donde ambos convivían. De inmediato se hizo presente personal de la Policía de San Juan, junto con profesionales de sanidad, que intentaron reanimarlo sin éxito y finalmente constataron su fallecimiento.

Si bien el hombre presentaba antecedentes de salud complejos, entre ellos episodios de convulsiones, la UFI Delitos Especiales intervino en el caso para esclarecer lo ocurrido. En ese marco se dispuso la toma de testimonio a la madre de la víctima y la realización de la autopsia correspondiente para establecer con precisión la causa de la muerte.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana en el domicilio del fallecido, mientras los investigadores avanzan con las primeras medidas para descartar cualquier otra hipótesis. Por el momento, no se informaron indicios de violencia, aunque el resultado de los estudios forenses será clave para confirmar las circunstancias del deceso.

En paralelo, familiares y amigos de Quiroga expresaron su pesar en redes sociales por la repentina muerte, que generó conmoción entre allegados y vecinos de la zona. La investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias dispuestas por la fiscalía.