La Inspección General de Justicia resolvió impedir el traslado del domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino desde su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el partido bonaerense de Pilar. La decisión representa un revés institucional para la conducción encabezada por Claudio Tapia y para el tesorero Pablo Toviggino, impulsores del cambio de jurisdicción.

El organismo de control rechazó el trámite por dos motivos centrales. Por un lado, señaló que la entidad mantiene obligaciones contables pendientes y balances correspondientes al período 2017-2024 bajo observación, cuya inscripción definitiva aún no fue aprobada. Según el dictamen, la AFA no respondió de manera satisfactoria a las observaciones técnicas formuladas, por lo que consideró improcedente autorizar una modificación estatutaria de esa magnitud sin regularizar la situación administrativa.

El segundo eje del rechazo fue la inexistencia material de la supuesta nueva sede social en Pilar. Inspectores de la IGJ constataron que en la dirección denunciada no funcionan oficinas ni estructura administrativa vinculada a la asociación. Tras relevar la zona y consultar a vecinos, concluyeron que la sede es “inexistente” a los fines societarios. En el mismo sentido, la ARCA ya había objetado el traslado del domicilio fiscal por motivos similares.

El intento de mudanza había sido aprobado en octubre pasado por la Asamblea de la AFA, que también avaló la extensión del mandato de Tapia hasta 2029 y otros cambios estatutarios. En ese contexto, el cambio de jurisdicción suponía pasar del control nacional al ámbito de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

La cuestión del domicilio también tuvo derivaciones judiciales. La supuesta sede en Pilar fue uno de los argumentos utilizados por el juez federal Alberto Lugones para declinar competencia en una causa que investiga una propiedad atribuida a Toviggino en esa localidad. Con la resolución de la IGJ, el traslado queda frenado y la AFA deberá regularizar su situación contable si pretende retomar el trámite, en un escenario que abre un nuevo frente entre el organismo de control y la conducción del fútbol argentino.