Crimen de Pocito: dos de los detenidos apuntaron contra Iñón como el responsable del homicidio y señalaron por qué lo hizo

Dos de los cinco detenidos por el crimen de Gastón Lima, Alberto Ismael Blanes y Kevin Alejandro Torres, dieron su versión de los hechos. Apuntaron contra Matías David Iñón, como el autor de la muerte del joven de 24 años y explicaron por qué su vecino y amigo actuó de esa manera. Fiscalía quiere indagar a uno de ellos, pero esto fue denegado por la jueza de Garantías. DIARIO HUARPE pudo conocer en detalle el relato de los jóvenes, en diálogo con su abogado defensor Marcelo Abarca Gómez.

Blanes y Torrez cuentan que estaban en la casa del primero cuando llegó Matías David Iñón y le pidió a Blanes que lo lleve en su auto a hacer la denuncia a la comisaría. Es que sufrió un atentado en su casa cuando dos jóvenes arribaron en una moto y uno de ellos comenzó a disparar. Se refería a Gastón Lima y Maximiliano Quiroga, según contó el letrado Abarca Gómez. Testigos de la primera pelea apuntaron contra Quiroga como quien efectúa los disparos, contaron fuentes calificadas. Se necesitan otras pruebas que acompañen a las declaraciones y se trabaja en ellos, dijeron fuentes del caso.

En el camino, supuestamente a la sede policial, se encontraron con los jóvenes nuevamente, que circulaban en una moto guiada por Lima y quien acompañaba era Quiroga, que aparentemente tenía el arma de fuego. Es ahí que Iñón decide bajarse del auto y tira la piedra que sería fatal.

Mario Gastón Lima, la víctima.

De esta manera Blanes y Torrez se desligan por completo del homicidio, también de una pelea previa que hubo. Los otros sospechosos detenidos son Gonzalo Núñez y Jorge Luis Díaz Iñón, primo del quien es aparentemente el principal sospechoso de darle muerte a Lima. Sus roles en el hecho no están muy identificados.

Fiscalía tiene esta versión y la dada por Quiroga, que manifestó que con Lima fueron atacados y robados. La víctima perdió su moto y después quiso recuperarla. Es allí cuando se produce la persecución que termina en homicidio. El joven habló de una brutal golpiza y que después fueron perseguidos por una patota, que iba a bordo de un auto y de una moto. Dijo que también recibieron disparos.

Sobre las versiones de los hechos en torno al caso la UFI Delitos Especiales no quiso dar detalles, ya que la causa está en plena investigación. Si hizo referencia nuevamente al rechazo que tuvieron de dos jueces de no poder indagar a Blanes en la audiencia preliminar. Con el argumento de que el imputado tiene derecho a defenderse y que la unidad fiscal tiene que producir pruebas, Fiscalía presentó una recusación a los magistrados, pero fue rechazado por un tribunal superior. Ahora el fiscal Adrián Riveros expresó a este medio que presentaron una impugnación al hecho de que no los dejan preguntar, que deberá ser resuelto en las próximas horas, otra vez por un tribunal superior. Con respecto al rechazo de las recusaciones, dijo que evalúan ir a la Corte.

Lo cierto del caso es que hubo una pelea previa y otra posterior que terminó con la vida de Lima. Los roles de víctimas y victimarios no están muy claros, pero todavía quedan pruebas por producirse, como por ejemplo las imágenes de las cámaras de seguridad. Según fuentes calificadas, en una de las imágenes se ven a tres personas que perseguían a Quiroga. Tendrán que identificarlas los peritos.

Hay cinco detenidos, cuatro de ellos con la imputación de homicidio agravado. Esperan ser llevados al Servicio Penitenciario Provincial donde pueden estar por siete meses encerrados hasta que llegue un hipotético juicio. El que todavía falta saber cuál es la imputación que tendrá es Díaz, el primo de Iñón. Este hombre de 26 años fue el último de entregarse. Lo hizo este lunes por la mañana y tal vez sea llevado ante un juez el próximo miércoles.

Manifestación

Los familiares y amigos de los detenidos marcharán este martes por la tarde para pedir justicia. Quieren que Maximiliano Quiroga vaya preso por intento de homicidio. También que liberen a algunos de los sospechosos.