La acción del Rally Dakar 2026 inició oficialmente este sábado en Arabia Saudita con un prólogo de 23 kilómetros en la ciudad costera de Yanbu. Esta jornada inicial sirve para determinar el orden de largada de la primera etapa del domingo, una instancia estratégica donde los pilotos de élite buscan evitar los primeros puestos para no tener que "limpiar" la pista de obstáculos y piedras. En esta 48ª edición participan 787 competidores y 421 vehículos, con Francia como la nación con mayor representación.

En la categoría de motos, el salteño Luciano Benavides se destacó como el mejor representante nacional al finalizar en la cuarta posición. Tras cruzar la meta, el piloto expresó a los medios: “fue uno de los mejores prólogos que tuve. A diferencia de otros años, esta vez pude comenzar más tranquilo. Ese cambio fue porque me focalicé en mí y lo vengo aprovechando”. Por su parte, el español Edgar Canet lideró la división, mientras que los argentinos Leonardo Cola y Juan Santiago Rostan finalizaron en los puestos 67 y 72 respectivamente.

La división Challenger mostró un dominio albiceleste con ocho representantes entre los diez primeros. El navegante Augusto Sanz alcanzó el segundo lugar junto a la piloto Puck Klaasen, mientras que los campeones vigentes Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini culminaron cuartos. Asimismo, David Zille y Sebastián Cesana se ubicaron quintos, seguidos en el séptimo puesto por el binomio Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, quienes hicieron su debut en la categoría de autos.

En otras categorías, Jeremías González Ferioli logró el quinto puesto en Side by Side, división donde Manuel Andújar terminó 13°. Los ganadores internacionales de la jornada fueron Mattias Ekström en autos, Paul Spierings en Challenger, Brock Heger en Side by Side y Mitchel Van Brink en camiones. La competencia continuará este domingo con una etapa de 305 kilómetros cronometrados nuevamente en la zona de Yanbu.