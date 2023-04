La desaparición del tren causó una gran conmoción social y muchos todavía añoran su regreso. Daniel Herrera fue el maquinista que condujo la última formación de pasajeros que partió desde la Estación San Martín hasta Buenos Aires y tuvo la desgracia de despedir al servicio ferroviario de San Juan. Contó su historia a DIARIO HUARPE y recordó los años de gloria del ferrocarril que transportaba a cientos de personas por día y a un precio económico.

Daniel Herrera empezó a ejercer su labor en Ferrocarriles Argentinos durante el año 1983 en la provincia de Mendoza. “Tras varios años volví a mi provincia. Me concentré para estudiar de conductor durante tres años, porque para ser maquinista hay que estudiar y rendir materias ante cinco inspectores nacionales”, contó.

“Somos conductores profesionales y nuestro carnet vale para todo Sudamérica”, siguió relatando.

Vivió en Buenos Aires y allí también trabajó como maquinista haciendo varios recorridos. “Después me volví y me inicié en los trenes de pasajeros hasta el 93 cuando se privatizaron”, dijo Herrera con una marcada tristeza. De esos tiempos, el ex trabajador tiene buenos recuerdos y también algunos tristes. Hubo partos, accidentes y también muertes producto de siniestros, pero por lo general predominaron las alegrías en el tren, aseguró Herrera.

Señaló que todos los días salía una formación con 14 coches que llevaban alrededor de 700 pasajeros. “Salían coches de primera, turista, pullman y había coches comedor. Era muy cómodo”, manifestó el “chofer” que quedó en la historia.

Sin embargo, las políticas neoliberales ejecutadas en los 90 suprimieron el servicio ferroviario en el país y desde entonces San Juan nunca más tuvo un tren de pasajeros. “Esto venía hace dos o tres meses atrás y se venía amenazando, pero nunca pensamos que iba a terminar. Yo me enteré dos horas antes que era el último tren porque a nosotros no nos dijeron nada. Vino gente de medios de comunicación y ahí empezamos a comprender que estaba pasando, porque habían sentido el rumor”, expresó Herrera.

“Hasta que se me acercó al jefe de la estación y me dice: este es el último tren”, siguió explicando. Esas palabras quedaron impresas para siempre en la memoria de Daniel y recuerda ese dolirido instante como si fuera hoy.

De esta manera, contó que tocaron bocinazos para despedir el servicio y en San Luis le dijo adiós. “Viajamos hasta San Luis y bueno no teníamos en qué venirnos, hicimos dedo y nos trajeron”, señaló.

Pese a esto, Herrera continuó trabajando como maquinista. Cuando cerró el ferrocarril, los empleados de Ferrocarriles Argentinos fueron despedidos y en 1997 algunos pudieron reincorporarse al transporte de cargas. El año pasado se jubiló como maquinista tras décadas de trabajar en el tren. Agradece al tren los momentos vividos y de haber tenido el privilegio manejar el medio de transporte que más transformaciones generó en San Juan.