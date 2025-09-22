Daniela Celis compartió este domingo por la tarde un nuevo parte sobre la salud de Thiago Medina. La ex integrante de Gran Hermano explicó en Instagram que el joven permanece estable, sedado y conectado a respirador mecánico. Señaló que sus pulmones son los órganos más comprometidos, pero aclaró que no necesita medicamentos para mantener la presión arterial.

La influencer remarcó que la evolución médica se evalúa a diario, dentro de un proceso de recuperación delicado. La cadena de oración por el padre de sus hijas continúa activa y reúne apoyo constante de seguidores y familiares. Además, destacó que las cirugías realizadas en el tórax y el abdomen muestran signos positivos de avance.

El hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron por la mañana que Medina permanece en terapia intensiva, con parámetros respiratorios adecuados y pronóstico reservado. El procedimiento quirúrgico del viernes, que duró cuatro horas y media, permitió reconstruir la parrilla costal y mejorar su situación hemodinámica.

El accidente de moto que originó la internación ocurrió el 12 de septiembre. Tras varios días de fiebre que postergaron la operación, los especialistas finalmente intervinieron cuando su cuadro clínico lo permitió. Desde entonces, el entorno cercano reorganizó rutinas y tareas para priorizar el cuidado de las hijas de Medina, mientras Celis suspendió compromisos laborales para acompañar de cerca el proceso.

Las redes sociales continúan siendo el canal principal para enviar mensajes de aliento. El círculo íntimo agradece las muestras de apoyo, que mantienen la esperanza en la evolución del joven y brindan contención a sus pequeñas.



