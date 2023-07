Darío Barassi, famoso conductor sanjuanino, decidió regalarle el Martín Fierro a su madre. Según pudo expresar, el premio por fin llegó a las manos debidas. Cabe recordar que el sanjuanino había sido premiado con la estatuilla por ser el conductor del mejor programa de entretenimiento de TV, “100 argentinos dicen”.

A primera hora de este martes, Barassi aprovechó y le dedicó un emotivo posteo a su madre, Laura.

“Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es, que no hay oficio con mayor entrega que ese, y la mía, no es la excepción”, escribió el sanjuanino.

Laura Barassi, es una ex empleada judicial que quedó viuda cuando Darío tenía tan solo 5 años. Su marido, y padre de Darío, Fernando Alberto Pacheco, era abogado y falleció tempranamente a causa de una mala praxis en una operación.

El actor y conductor sanjuanino, contó en su posteo como fue el primer día que comenzó con su carrera artística y dejó de lado la abogacía.

“Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida, me acerqué y ahí estaba la vieja… me dijo: ‘gorito, me di cuenta de que lo tuyo no es la abogacía”. comentó el conductor