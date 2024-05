Darren Till planea estar dos años en boxeo y volver a las MMA: "Seré campeón de UFC"

Darren Till tiene un plan y es ingresar al mundo del boxeo para luego volver a UFC y triunfar. Quien alguna vez fue retador al título de Peso Welter de la compañía de Dan White, dejó la promoción en 2023 para perseguir otros intereses. Sin embargo, desde su partida, aún no ha competido en ningún deporte de combate. Su debut en el ring será contra el excampeón de Peso Mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., el 20 de julio. En diálogo con The MMA Hour, dio más detalles de sus planes.

"Voy a ganar un cinturón de UFC. Voy a ganar un título de UFC. Hablo con los jefes de UFC todo el tiempo. Voy a llegar a esta escena del boxeo en una tormenta, luego regresaré a UFC y conseguiré un título. Entonces voy a decir: 'Bien, lo he hecho'. Yo era uno de los mejores. Salud.' Y puedes decir que no lo haré, pero mi único objetivo es ganar mucho dinero y golpear a algunos tipos, lo cual voy a hacer al 100 por ciento", afirmó Till.

A su vez, Darren comentó: "No creo que puedan ponerme una mano encima. Realmente no lo hago. Hice algunas cosas buenas en UFC pero me manejé terriblemente en UFC. Después de la pelea con Robert Whittaker, cuando tuve esa gran actuación, probablemente debería haber peleado contra Adesanya, las decisiones que tomé después de eso: pelear contra Derek Brunson con un ligamento cruzado anterior desgarrado y luego pelear contra Dricus du Plessis con el misma lesión".

Darren Till quiere hacer historia en UFC

"Por cierto, Dricus les está ganando a todos. Le di una paliza durante dos asaltos antes de que me detuviera. Eso me cabrea un poco, porque sé que puedo ser campeón. La gente, cuando ve a Dricus, ahora dice: 'Vaya, pensábamos que Till había terminado'. ¿Ha terminado realmente? Porque él reconstruyó al campeón. Me las arreglé muy mal. Fueron decisiones y elecciones estúpidas las que estaba tomando. Para ser honesto, eso es una espina dentro de mí", expuso el británico.

Para concluir, Darren Till señaló: "Creo que dos años. Voy a pasar dos años en el boxeo, voy a ganar millones y millones, y luego diré: 'Chicos, dijiste que podía regresar en cualquier momento'. ¿Puedo? Dame una o dos peleas. He estado en Rusia durante 12 meses simplemente luchando, luchando. O Brasil. Dame una oportunidad ahora. Mi rodilla está bien. Y si entro y mi oportunidad falla, falla. Si entro y gano un título, diré por el micrófono: 'He ganado el título'. Soy el mejor del mundo en este momento. Hasta luego. ¡Buen viaje!'".