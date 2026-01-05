Organizaciones de prensa venezolanas denunciaron este lunes la detención de siete periodistas y trabajadores de medios en Caracas, la mayoría ocurrida en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y sus alrededores, mientras realizaban la cobertura informativa de la sesión en la que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela en el marco de la crisis tras la captura de Nicolás Maduro.

La denuncia fue formulada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde reportó que al menos tres de los detenidos ya fueron liberados, pero instó a las autoridades a poner en libertad “inmediatamente” al resto de los profesionales que aún permanecen bajo custodia sin que se conozcan cargos formales.

Según la organización gremial, los arrestos se produjeron durante la mañana y la tarde de este lunes, en un contexto de fuerte presencia policial y medidas de seguridad alrededor del Palacio Federal Legislativo, sede del cuerpo legislativo venezolano, en la capital.

El SNTP mantiene que la detención de comunicadores en medio de una cobertura informativa constituye una violación de la libertad de prensa y de los derechos de la información, y reiteró su llamado a que se respete el trabajo de los periodistas, especialmente en momentos de alta tensión política y con presencia de actores internacionales observando la situación en el país.

Este nuevo episodio se suma a un historial de denuncias por detenciones, hostigamientos y restricciones a trabajadores de prensa en Venezuela en los últimos años, según reportan diversas organizaciones de derechos humanos y de prensa, que han registrado casos de detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas en distintas circunstancias.

Ante la situación, colectivos de periodistas y defensores de derechos humanos continuaban este lunes monitoreando el estado de los comunicadores detenidos y reclamando transparencia sobre su situación jurídica y física, al tiempo que expresaron su preocupación por el clima de presión y restricciones informativas en un país donde ya existen múltiples reportes de detenciones arbitrarias y censura a informadores.