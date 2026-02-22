Tras más de seis años de ausencia, el cantante puertorriqueño Chayanne llegó este sábado a Argentina para iniciar su tan esperado Bailemos Otra Vez Tour, lo que desató una enorme reacción de sus fanáticos y un fuerte impacto en redes sociales.

El icono de la música latina arribó al país en un vuelo privado junto a su equipo y familiares, tras ofrecer un concierto en Uruguay el jueves pasado. Aterrizó en Buenos Aires con gran expectación por parte de seguidores que lo aguardaban, marcando el regreso del artista después de su última visita en noviembre de 2019.

Lo que más llamó la atención fue un video que Chayanne subió a sus redes sociales apenas aterrizado, donde se lo ve visiblemente emocionado y diciendo: “Llegué a Argentina, no lo puedo creer… estoy feliz. Espero poder bailar y cantar con ustedes”, frase que se viralizó entre miles de seguidores ansiosos por sus shows.

Su llegada no sólo generó emoción entre sus fanáticos, sino que también marcó el inicio de una serie de conciertos muy esperados en el país, con entradas agotadas en varias fechas. El tour incluye presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, shows en Córdoba y el cierre programado en el Estadio Vélez Sarsfield.

Los seguidores podrán disfrutar de sus clásicos y nuevos temas en una gira que promete ser memorable para varias generaciones de fans que han seguido al artista durante décadas, consolidando su regreso a los escenarios argentinos con gran repercusión.