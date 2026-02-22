El aumento en los combustibles volvió a sentirse en los surtidores sanjuaninos y reavivó la preocupación de automovilistas y transportistas. Los valores registraron nuevas modificaciones en San Juan y desde el sector empresario salieron a explicar por qué los precios pueden variar casi a diario.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso, señaló a DIARIO HUARPE que el mercado funciona actualmente bajo un esquema de “microprecios”, un sistema que permite actualizaciones permanentes en función de distintas variables económicas.

“Los precios se modifican permanentemente, no solo anoche. Casi todos los días se mueven por la nueva tecnología de microprecios”, afirmó. Según explicó, el valor final del litro de nafta o gasoil depende de factores como la oferta y la demanda, el tipo de cambio del dólar, los impuestos internos, el precio internacional del petróleo y el componente de biocombustibles.

En ese contexto, no todas las estaciones exhiben el mismo valor. Caruso indicó que diferencias como de los precios por litro dependen de la bandera y de cada punto de venta. “Hoy la mayoría de las estaciones tienen precios distintos porque se incorpora la oferta y la demanda en la fórmula”, sostuvo.

El referente también aclaró que los estacioneros no determinan los aumentos. “Nosotros no fijamos el precio de los combustibles; lo hacen las petroleras. De hecho, los cambios se realizan directamente en los surtidores”, remarcó.

Así, el esquema actual consolida un escenario de mayor volatilidad, donde los incrementos pueden aplicarse con frecuencia y responden tanto a variables locales como internacionales, impactando de manera directa en el bolsillo de los sanjuaninos.

Los precios de combustibles en San Juan

YPF - República del Líbano y España

Súper $1713

Infinia $1919

Infinia Diesel $1938

Diesel 500 $1778

Gulf - Cabot y Paula

Súper $1713

Gulf Premium Nafta $1921

Diesel $1777

Gulf Premium Diesel 500 $1926

Puma - Calle Vidart y Superiora

Puma Diesel $1765

Ion Diesel $1918

Puma Super $1696

Max Premium $1915

Shell - Ignacio de la Roza y Paula

Super $1789

V Power Nafta $2083

Evolux Diesel $1818

V Power Diesel $2057



Axion - Ignacio de la Roza y Paula

Axion Super $1729

Quantium $2019

Diesel X10 $1839

Quantium Diesel x10 $2049