Club Atlético San Martín no se detiene en el mercado de pases. Apenas horas después del festejo en Concepción por la victoria ante Club Atlético Güemes por la segunda fecha de la Primera Nacional, el club anunció este domingo la incorporación del delantero uruguayo Nahuel Acosta Da Silva.

El extremo de 26 años firmó su vínculo con el Verdinegro y se convirtió en el refuerzo número 21 en este mercado. Llega en condición de libre, tras rescindir su contrato con Club Atlético Peñarol, y ya se puso a disposición del cuerpo técnico para comenzar a entrenar con el plantel profesional.

Acosta viene de disputar la temporada 2025 en Club Blooming, donde jugó 11 partidos y convirtió tres goles. Su arribo apunta a reforzar el frente de ataque en un inicio de campeonato que encuentra al equipo sanjuanino con cuatro puntos sobre seis posibles.

El futbolista viajó en las últimas horas desde Montevideo hacia la Argentina para cerrar los últimos detalles contractuales. Con esta incorporación, San Martín suma una variante ofensiva con experiencia internacional y recorrido en el fútbol uruguayo y boliviano.

A lo largo de su carrera, el atacante pasó por Rentistas, Sud América, Albion, Cerro, Peñarol y Blooming, y ahora afrontará su primera experiencia en el fútbol argentino. Con el plantel prácticamente armado y el envión anímico del último triunfo, el Verdinegro busca consolidarse desde el arranque y pelear en los puestos de arriba.