Un local comercial fue blanco de la inseguridad este sábado por la noche en Villa Krause, departamento Rawson. Según testigos, un hombre ingresó a una ferretería ubicada sobre Boulevard Sarmiento, antes de calle Gobernador Rojas, aparentando ser un cliente más.

De acuerdo al relato, el sujeto recorrió el comercio y, al advertir que el propietario no se encontraba en el mostrador ni en las inmediaciones, aprovechó el descuido. En cuestión de segundos tomó una caja sellada que contenía una motobomba industrial de agua valuada en más de $300.000, y se retiró rápidamente del lugar sin ser advertido.

El dueño del comercio regresó al sector de atención sin notar nada extraño en un primer momento. Sin embargo, más tarde, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrió la maniobra y comprobó que había sido víctima de un robo.

Tras constatar el faltante de la mercadería, el damnificado radicó la denuncia correspondiente en la Policía y decidió difundir el video de seguridad para intentar identificar al sospechoso. Las imágenes muestran al hombre actuando con tranquilidad antes de concretar el ilícito.

Hasta el momento, el presunto autor del hecho no fue identificado y permanece prófugo. La Policía trabaja en el análisis de las cámaras y en la recopilación de datos que permitan dar con su paradero.