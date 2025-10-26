Desde las urnas: presidentes de mesa relataron mejoras con la implementación de la boleta única

La implementación del sistema de boleta única en las elecciones legislativas de 2025 recibió una valoración positiva por parte de los ciudadanos designados como presidentes de mesa, quienes destacaron la agilidad, simplicidad y eficiencia del nuevo método durante la jornada electoral. Las experiencias recogidas en distintos centros de votación coincidieron en señalar una mejora significativa en el desarrollo del proceso, desde la emisión del sufragio hasta el escrutinio final.

Gonzalo Noguera, presidente de la mesa 979, calificó la dinámica como "muy sencilla" tanto para los electores como para las autoridades de mesa. "Fue muy dinámico e incluso a los electores también se les hizo muy sencillo a ellos el tema del voto", afirmó. Respecto al recuento, señaló que este se completó en aproximadamente cuarenta minutos, destacando que los votantes "ya venían con la idea bastante clara de cómo tenían que votar", lo que evitó la necesidad de brindar explicaciones durante la votación.

Gonzalo Noguera

Por su parte, Laura Fernández, presidenta de la mesa 965, reportó una jornada igualmente eficiente: "A las 18.40 terminamos el escrutinio y a las 19 terminamos con todas las tareas, actas, certificados, cerrar urnas y todo lo demás". Destacó que la ausencia de sobres agilizó sustancialmente el proceso, ya que "no hay que abrir sobres. La apertura de sobres, separar, eso lleva tiempo. Ahora al no tener que abrir sobres es mucho más rápido". Fernandez también hizo referencia a una herramienta operativa que optimizó la labor: "Nos dieron un sellito de escrutado y cada boleta que íbamos contando se iba sellando. Entonces quedaba contabilizada y ya sabíamos que estaba".

Laura Fernández

Emiliano Torrejón, de la mesa 982, respaldó esta percepción de eficacia, afirmando que "el tema del escrutinio fue rápido" y que la jornada transcurrió sin inconvenientes. Subrayó la ventaja operativa del sistema unificado: "No tenés que estar abriendo sobres, el tema de que es una sola boleta, no se te juntan el tema de los votos, entonces para mí sí es mucho más efectivo". Asimismo, mencionó que el nuevo método agilizó la interacción con los fiscales partidarios, otro factor que contribuyó a acortar los tiempos generales.

Emiliano Torrejón

La valoración unánime se reflejó en la respuesta a la consulta sobre la permanencia del sistema. Los tres presidentes de mesa se manifestaron a favor de mantener la boleta única, descartando rotundamente un eventual regreso al sistema anterior. La conclusión de Laura Fernández resumió el sentimiento general: "Sí, 100%. Totalmente. No volver al otro sistema. No, no, no. Al otro sistema no".