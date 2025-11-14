El Arzobispado de San Juan de Cuyo difundió en las últimas horas un comunicado oficial en el que anunció una serie de nuevos destinos pastorales para sacerdotes de distintas comunidades de la provincia. Las autoridades eclesiásticas detallaron que aún quedan pendientes varios nombramientos, entre ellos los de vicarios parroquiales, diáconos permanentes y otros servicios pastorales que se confirmarán en las próximas semanas.

Según informó la Iglesia local, los nuevos destinos pastorales quedaron conformados de la siguiente manera:

Pbro. Sergio Ramos, párroco de Inmaculada Concepción.

Pbro. Rómulo Cámpora, párroco de Nuestra Señora de Luján.

Pbro. Marcelo Alcayaga, párroco de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María de Fátima.

Pbro. Víctor Hugo Gallardo, párroco de Nuestra Señora de Andacollo, en Chimbas.

Pbro. Jorge Luis Carrascosa, párroco de Nuestra Señora de Andacollo, en Villa Krause.

Pbro. José María Nieto, párroco de San Antonio de Padua en Media Agua y de Nuestra Señora del Carmen en Los Berros.

Pbro. Miguel González, párroco de Santo Domingo, en Chimbas.

Pbro. Fabián Díaz, párroco de Nuestra Señora del Rosario y San Agustín, en Valle Fértil.

Pbro. Gabriel Aciar, párroco de Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Pbro. Jonatan Félix, administrador parroquial de Santa Bárbara, en La Laja.

El comunicado también informa que el presbítero Antonio Eduardo Gutiérrez ejercerá su ministerio en la diócesis de Neuquén, tras un acuerdo pastoral entre los obispos de ambas jurisdicciones.

Desde el Arzobispado expresaron su agradecimiento a los párrocos salientes por la misión realizada en los últimos años y extendieron sus mejores deseos a quienes asumirán nuevas responsabilidades al frente de sus comunidades. “Confiamos en un fecundo ministerio pastoral para cada uno”, concluye el mensaje firmado por los Obispos de San Juan de Cuyo.