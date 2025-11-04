Después de dudas, llegarán las cajas navideñas: cómo y quiénes las recibirán en San Juan

El ministro de Desarrollo Humano y Familia de San Juan, Carlos Platero, confirmó que la provincia distribuirá cajas navideñas este año a través de dos vías principales: el sistema TIC y las asociaciones civiles que hayan presentado su documentación en regla. El anuncio se realizó en el marco de los operativos territoriales que lleva adelante la cartera social en diferentes departamentos.

"Vamos a entregar las canastas navideñas a través del TIC y también a las asociaciones, a las agrupaciones que han presentado su documentación", explicó Platero durante un operativo realizado en la escuela Provincia de Salta. El ministro destacó que esta estrategia responde al pedido del gobernador de "estar cerca de todos los vecinos" y "poder llegar con este elemento para que en cada una de las mesas sanjuaninas, aquellas personas que están más vulnerables, puedan tener una garrapiñada, un pan dulce".

Respecto al alcance del programa, el funcionario indicó que "estamos evaluando la cantidad, todavía no se ha realizado la licitación, pero estamos tratando de llegar y abarcar la población más vulnerada". Aclaró que no habrá una inscripción abierta individual para recibir las canastas, sino que la distribución se realizará mediante las organizaciones que cumplieron con los requisitos de presentar su personería jurídica y documentación en regla.

Platero también diferenciou esta ayuda navideña de la asistencia alimentaria regular: "La mercadería sigue en las entregas normales, a través de los municipios, siempre el gobierno de la provincia entrega módulos alimentarios y navideños también a los departamentos". El ministro realizó estos anuncios durante el balance de los operativos territoriales, que continuarán el 14 de noviembre en Capital y finalizarán el 4 de diciembre en Santa Lucía, coincidiendo con el aniversario de ese departamento.