Florencia Ibarra, sobrina de Víctor Sotacuro, fue detenida a la salida del canal América. La mujer estaba dentro del auto de su tío, que se encuentra detenido en Bolivia, y que habría brindado apoyo a la camioneta en donde las tres jóvenes fueron asesinadas en Florencio Varela.

La detención se concretó minutos antes de las 16 por agentes de la Policía de la Ciudad, quienes cumplieron con un pedido de colaboración de la Policía Bonaerense. Tras el arresto, Ibarra fue trasladada a la DDI de La Matanza.

Según explicó su abogado, Guillermo Endi, la mujer había acudido al medio para dar una entrevista con el objetivo de “salvarle la vida”, ya que estaba amenazada. “Primero era preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes”, indicó.

Además, el abogado aclaró que Ibarra es inocente y que entregará el auto, el teléfono y demás elementos requeridos por la Justicia. Además, señaló que recibió intimidaciones por redes sociales y que presentó las pruebas correspondientes ante el fiscal.

De esta manera, Florencia Ibarra se convirtió en la séptima persona detenida vinculada al triple crimen de Florencio Varela, cuyo caso continúa bajo investigación por parte de la Justicia provincial y nacional.



