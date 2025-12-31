Un robo de importantes proporciones tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en un barrio privado de Santa Lucía, ubicado sobre avenida Libertador al Este. Los primeros datos indican que cinco personas armadas ingresaron a un domicilio cuyos propietarios se encuentran de viaje.

La Policía secuestró elementos sustraídos y un armas de fuego utilizada por los delincuentes.

Fuentes policiales destacaron que los ladrones ingresaron encapuchados y con armas de fuego al domicilio apuntado. Del interior del mismo, lograron apoderarse de bicicletas todoterreno, una Playstation 5, bebidas alcohólicas, entre otros objetos.

Sin embargo, una alerta al 911 por parte de los vecinos de los damnificados logró la rápida intervención de la Policía de San Juan. Ante esto, los delincuentes dejaron gran parte del botín en la zona y emprendieron fuga. A pesar de eso, se llevaron relojes de marcas reconocidas como Swiss Military, Tissot, Tommy Hilfiger y Seiko, cuyo valor supera los 3.000.000 de pesos.

Según detallaron desde la fuerza, los atacantes dejaron un bolso sobre una hornalla encendida de la cocina. Aparentemente, con la intención de provocar un incendio en la vivienda para no dejar rastros del hecho delictivo.

Intervino personal de la Unidad Operativa Santa Lucía Este y de la Comisaría 5ta. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables y continúan investigando el hecho.