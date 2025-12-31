Los primeros días de enero traen novedades salariales para distintos sectores laborales. Los acuerdos paritarios alcanzados durante 2025 dejaron una amplia dispersión de aumentos y bonos, que en algunos casos superan los $140.000, mientras que la mayoría de los trabajadores continúa con pérdidas reales frente a la inflación.

Según el Índice de Salarios del Indec, en octubre los ingresos aumentaron 2,5%, apenas por encima de la inflación del mes (2,3%), impulsados principalmente por el sector informal. En tanto, los salarios registrados subieron solo 2%, acumulando pérdida frente al costo de vida.

Un análisis de C-P Consultora señaló que en noviembre los salarios de convenio mostraron por primera vez en seis meses una aceleración nominal, insuficiente para ganarle al IPC. Los trabajadores estatales y las empleadas domésticas son los más afectados en términos reales.

Entre los aumentos confirmados para enero 2026 destacan:

Sanidad: Bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos percibirán $1.285.242,29 de básico, más una suma no remunerativa de $66.000. Cadetes administrativos cobrarán $864.022,72.

Bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos percibirán $1.285.242,29 de básico, más una suma no remunerativa de $66.000. Cadetes administrativos cobrarán $864.022,72. Farmacéuticos: Sueldos básicos entre $1.053.523,88 y $1.598.222,54, con sumas no remunerativas de $94.629,63 a $143.555,56.

Sueldos básicos entre $1.053.523,88 y $1.598.222,54, con sumas no remunerativas de $94.629,63 a $143.555,56. Construcción: Incremento del 1,3% sobre escalas salariales y sumas no remunerativas entre $83.200 y $103.000.

Incremento del 1,3% sobre escalas salariales y sumas no remunerativas entre $83.200 y $103.000. Bancarios: Ajuste de diciembre según inflación (2,5%), con salario básico superior a $2 millones.

Ajuste de diciembre según inflación (2,5%), con salario básico superior a $2 millones. Estatales: Aumento del 2% más bono de $50.000.

Aumento del 2% más bono de $50.000. Camioneros: Suma fija no remunerativa de $35.000 y ajuste del salario básico de $31.000, más 1% automático.

Suma fija no remunerativa de $35.000 y ajuste del salario básico de $31.000, más 1% automático. Empleadas domésticas: Bono de hasta $14.000, con salario mínimo de $398.722,14 mensuales con retiro.

Bono de hasta $14.000, con salario mínimo de $398.722,14 mensuales con retiro. Alimentación: Aumento del 2,5% no remunerativo.

Aumento del 2,5% no remunerativo. Empleados de comercio: Bonos de $100.000 en total, sumando conceptos no remunerativos.

Bonos de $100.000 en total, sumando conceptos no remunerativos. Otros sectores: Mecánicos, hoteleros y gastronómicos, trabajadores del plástico, clubes deportivos e industria del cuero también percibirán ajustes y sumas no remunerativas según sus respectivos convenios.

El panorama refleja que, pese a los incrementos, muchos sectores continúan enfrentando presión inflacionaria y pérdidas en términos reales. Los bonos y sumas no remunerativas son la principal herramienta para mitigar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.