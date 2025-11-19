Tres individuos fueron aprehendidos en la localidad de Rawson, acusados de cometer un robo agravado en una bodega de la zona. Los implicados, identificados como Rodrigo Ezequiel Baigorria (24), Victor Hugo Pastran (40) y Facundo Jesus Paez (24), fueron interceptados por personal policial mientras se desplazaban transportando diversos elementos que habían sido sustraídos de las instalaciones de la bodega Viñas de Oro.

Los objetos que se robaron. FOTO: Policía de San Juan

De acuerdo con el informe de la Comisaría Sexta, el hecho se descubrió tras evidenciarse daños en el cierre perimetral y una ventana del establecimiento comercial. Los objetos hurtados, consistentes en una carretilla, una hormigonera, un pico, una hacha, palas y un lavamanos, fueron recuperados en su totalidad en el momento de la aprehensión.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde fueron formalmente imputados por el delito de robo agravado. Dicha calificación legal se aplica en virtud de que el ilícito fue cometido en poblado y en banda, circunstancias que incrementan la gravedad del hecho según la legislación penal. La fiscalía interviniente dispuso el inicio del correspondiente procedimiento de flagrancia, a la espera de la resolución judicial que defina la situación legal de los acusados.