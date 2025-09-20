En un operativo realizado durante la madrugada de este sábado, efectivos de la Subcomisaría de la Villa Hipódromo lograron la detención de tres menores de edad que habían cometido un robo en el Barrio Juana Manso, en Rawson.

Según informaron fuentes policiales, los adolescentes, de 15 y 16 años, irrumpieron en el domicilio de un hombre de 62 años y se apoderaron de varios objetos de valor y dinero en efectivo. Entre los elementos sustraídos se encontraron una mochila, perfumes, una botella de licor y prendas de vestir.

Publicidad

El propietario de la vivienda denunció el hecho y, gracias a la rápida intervención de los uniformados, los sospechosos fueron aprehendidos en el lugar, recuperándose la totalidad de los bienes robados.

Las autoridades informaron que los tres jóvenes quedaron a disposición del Juzgado de Menores en turno, que impartió las directivas para continuar con las actuaciones legales.