Realizarán una capacitación docente en salud mental, ESI, ética y tecnología
POR REDACCIÓN
San Juan será sede de una jornada de capacitación docente orientada a temas clave para la práctica educativa actual. El encuentro se desarrollará el viernes 3 y sábado 4 de octubre de 2025 en el auditorio de la Escuela Albergue José Manuel Estrada, con el aval de resolución ministerial y la posibilidad de cambio de tarea para los asistentes.
El evento, declarado de Interés General y Cultural, propone integrar saberes sobre salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), ética y tecnología, con la participación de especialistas en diversas áreas. Entre los disertantes figuran:
- Profesor Lautaro López, quien expondrá sobre inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo.
- Licenciados Mauro y Ezequiel Ochoa, con un módulo sobre adicciones y prevención del abuso sexual.
- Licenciado Adrián Castelli, encargado de desarrollar el eje de educación sexual integral.
- Doctor Juan Tripolone, quien abordará problemáticas vinculadas con depresión, suicidio y salud mental en entornos escolares.
La capacitación se llevará a cabo en dos jornadas:
- Viernes 3 de octubre: de 8:30 a 18:00 horas.
- Sábado 4 de octubre: de 8:30 a 13:30 horas.
La propuesta busca brindar a los docentes herramientas actualizadas para trabajar con estudiantes en temas sensibles, incorporando el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la educación.
La inscripción tiene un arancel de $5.000 y puede realizarse de manera anticipada, según informaron los organizadores. Para consultas, se habilitaron los teléfonos: 2644570733, 2644035770, 2644633028 y 2645602699.