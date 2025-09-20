Después de un largo tiempo de distanciamiento y especulaciones, Darío Lopilato y Érica Rivas volvieron a verse en público, generando gran emoción entre los seguidores de la exitosa serie Casados con Hijos.

El encuentro tuvo lugar en un teatro, donde Rivas se destaca como protagonista de Matate, amor, una obra dirigida por Marilú Marini que aborda los dilemas de una mujer atravesando una crisis existencial. Lopilato, conocido por su papel de Coqui Argento en la serie, asistió como espectador y compartió el momento en su cuenta de Instagram.

En la publicación, el actor expresó: "Mi amor imposible... 20 años no son nada. ¡Qué lindo reencuentro!", acompañando la frase con una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, abrazados y visiblemente emocionados.

Este reencuentro público es especialmente significativo porque es la primera vez que coinciden tras la decisión de Rivas en 2023 de no participar en la versión teatral de Casados con Hijos. En aquella oportunidad, la actriz manifestó su desacuerdo con algunos aspectos del guion y el tono humorístico, lo que provocó controversias dentro y fuera del elenco.

Pese a las diferencias profesionales, Lopilato dejó en claro que la relación personal se mantiene sólida. En su mensaje, agregó: "Verte brillar arriba del escenario fue un placer", destacando la admiración que siente por su compañera tras dos décadas de trabajo conjunto en televisión.

Para muchos seguidores, esta fotografía simboliza un cierre de ciclo y un reconocimiento mutuo de una etapa que marcó a toda una generación de televidentes, reforzando el legado de una de las sitcoms más recordadas del país.