En el marco de los recientes ajustes del Gobierno nacional, se confirmó que Cine Ar TV dejará de emitir en breve. La información fue dada a conocer a los empleados esta semana por Carlos Vargas Eguinoa, gerente general del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Durante una reunión realizada el último martes, Vargas Eguinoa planteó a los cinco empleados fijos de la señal la posibilidad de optar en un plazo de 10 días entre un retiro voluntario o pasar a disponibilidad, según informó el portal especializado “Otros Cines”.

Por otro lado, el futuro de la plataforma de streaming Cine Ar Play aún no está definido. Aunque se baraja la opción de privatizarla, en caso de no encontrar un comprador se podría concretar su cierre. También se estudia la alternativa de monetizar el servicio, aunque hasta el momento no hay avances concretos en ese sentido.

La plataforma Cine Ar, inaugurada en 2015, se ha destacado por difundir cine argentino, incluyendo títulos clásicos y producciones recientes. Actualmente, cuenta con más de dos millones de usuarios registrados tanto en Argentina como en el exterior.

Este cierre representa un cambio significativo en la difusión del cine nacional a través de medios públicos, en un contexto de reestructuración y búsqueda de nuevas estrategias para la industria audiovisual estatal.