Un hecho delictivo sacudió la tranquilidad del Colegio Parroquial San Antonio de Padua, en Media Agua, departamento Sarmiento. Autoridades del establecimiento denunciaron el robo de mercadería del depósito, sin signos de violencia, y las principales sospechas recaen sobre los propios porteros de la institución.

La representante legal del colegio, María Gladine, relató que el pasado 26 de agosto, el director advirtió la falta de productos almacenados en un sector ubicado sobre calle M. López, frente a la plaza departamental. Lo que llamó la atención fue que puertas y ventanas estaban intactas, lo que descartaba un ingreso forzado.

Para esclarecer el hecho, se revisaron las cámaras de seguridad internas, donde se observó a dos hombres cargando la mercadería sin obstáculos. La sorpresa fue mayor al reconocer, en las imágenes, a los presuntos responsables: dos empleados de maestranza que cumplían funciones en el colegio.

Según confirmaron fuentes judiciales, la denunciante entregó a la Comisaría 8ª y a la UFI Delitos contra la Propiedad tanto las grabaciones como las identidades de los implicados. La fiscalía dispuso medidas para avanzar en la investigación, aunque por el momento no trascendió si los señalados fueron detenidos o apartados de sus puestos de trabajo.

Este episodio se suma a otro robo ocurrido días atrás en el Colegio Parroquial Santa Bárbara, en Pocito, donde desconocidos sustrajeron 2,3 millones de pesos pertenecientes a la recaudación de un festival escolar. Ambos casos generan preocupación en las comunidades educativas por la seguridad de sus bienes y la confianza en su personal.