Un operativo de identificación realizado en horas de la siesta en Capital terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años que llevaba envoltorios con cocaína dentro de su mochila. El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 16.20, en la intersección de General Acha y Rivadavia, donde personal policial observó la actitud sospechosa del sujeto.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo del oficial Nicolás Andrade y el cabo Maciel Flores, quienes se encontraban realizando patrullajes preventivos. En ese momento identificaron a Fernando Alex Tejada, quien tiene domicilio en el barrio La Morada, de Rawson. Durante la entrevista, el hombre evidenció un estado de nerviosismo que llamó la atención de los uniformados.

Publicidad

En total fueron 9 gramos de cocaína los que llevaba en la mochila el detenido.

Ante esta situación, se procedió a un palpado de urgencia, durante el cual se detectó en uno de la mochila que llevaba un frasco de color naranja. Al revisarlo, los efectivos hallaron nueve envoltorios con una sustancia blanca similar a estupefacientes. Por este motivo, se convocó al personal del Departamento Drogas Ilegales, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes. El test arrojó resultado positivo para cocaína y, tras el pesaje, se confirmó que la cantidad total secuestrada ascendía a nueve gramos.

Con esta evidencia, Tejada fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 3ª, donde quedó vinculado al expediente por infracción a la ley federal de estupefacientes. La causa quedó a disposición del Tercer Juzgado Federal.