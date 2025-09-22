Miles de jóvenes y familias coparon el Parque de Mayo este domingo 21 de septiembre para celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera en un ambiente festivo y soleado. En ese marco, los vendedores ambulantes tuvieron un rol central: sus productos se convirtieron en la compañía ideal para la jornada y, según contaron a DIARIO HUARPE, las ventas se llegaron a duplicar respecto de un día común.

“Gracias a Dios me está yendo bien”

Leonardo, uno de los comerciantes que se instaló en el parque, ofreció golosinas y juguetes. En su puesto se vendían copos de nieve, pochoclos y praliné a $2.000, además de juguetes como cartas desde $1.000. “Gracias a Dios me está yendo bien”, aseguró, y destacó que lo más pedido fueron los squishy y los láser.

Ramiro, dedicado a los copos y manzanas con pochoclo, coincidió en que la juventud fue el principal público. “Sí, se está vendiendo mucho”, resumió sobre la alta demanda.

En tanto, Victoria y su compañera innovaron con flores de crochet, pensadas como “flores eternas” para homenajear la primavera. En apenas dos horas de instalación, vendieron casi todo. Los ramos más grandes costaron $3.500 y los más chicos $2.500. Victoria aclaró que las ganancias irán a financiar sus estudios: “va a ir destinada a material, apuntes, todo referido a los gastos de la Universidad”.

Flores de crochet, realizadas por dos estudiantes

Tensión con la policía

No todo fue calma en la jornada. El vendedor Matías Tabareli, que ofrecía sándwiches de fiambre a $1.500 y empanadas al horno de barro a $4.000 la media docena, contó que tuvo un incidente con la policía. “Me quisieron llevar, me querían correr, estoy vendiendo, estoy trabajando como ellos”, relató.

Más allá de la tensión puntual, la jornada en el Parque de Mayo estuvo marcada por un ambiente alegre y familiar, con mate, juegos, música y una nutrida concurrencia. Para los vendedores ambulantes, fue una oportunidad de trabajo y de ingreso extra que, según coincidieron, superó sus expectativas.

Los copos de nieve nunca pasan de moda.