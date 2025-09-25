La escalofriante saga del triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando la casa de la familia de Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi, fue baleada por un desconocido.

Según fuentes policiales, un motociclista pasó frente al domicilio y disparó varias veces, generando pánico entre los familiares que todavía intentan procesar el brutal homicidio de la adolescente. La madre de Lara abandonó inmediatamente una protesta en la que reclamaba justicia para su hija y se dirigió a radicar la denuncia, acompañada por la tía de la víctima.

Con cinco hijos a su cuidado, la mujer manifestó su temor de que se produzcan nuevos ataques contra su familia. Tras el hecho, ambas se presentaron en una dependencia policial de La Tablada, partido de La Matanza, para solicitar protección y alertar a las autoridades sobre el riesgo que corren sus vidas.

La hermana de Lara fue quien difundió la amenaza a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje conmovedor y advirtiendo sobre el estado de peligro que atraviesa la familia. El ataque refuerza la gravedad del caso y la necesidad de medidas urgentes de seguridad para los allegados de las víctimas.

La mamá de Lara Gutiérrez (RS Fotos)

Triple femicidio: los sospechosos enfrentarán a la Justicia este jueves

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Florencio Varela serán indagados este jueves por la mañana por el fiscal Gastón Dupláa, titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos últimos tres de nacionalidad argentina. Todos enfrentan la acusación de homicidio agravado, aunque aún no se definió si como coautores o partícipes necesarios.

La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Fuentes policiales vincularon el hecho a una venganza originada en la Villa 1-11-14, lo que derivó en allanamientos en la villa Zavaleta con apoyo de fuerzas porteñas. Sin embargo, el grupo detenido no encaja del todo con el perfil típico del sicariato.