Anses confirmó las fechas de pago de beneficios de febrero 2026

Anses confirmó los días de cobro de PNC, AUH, Asignación por Embarazo y prestaciones por desempleo.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden consultar los días de cobro según su documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos de febrero para los distintos programas de seguridad social, incluyendo jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Asignaciones Familiares, Pago Único y Prestación por Desempleo.

El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, informó que los pagos se realizarán según la terminación del número de documento o cuil del beneficiario, siguiendo la modalidad habitual de cobro en bancos, cajeros automáticos y billeteras digitales adheridas. Anses recordó a los beneficiarios consultar las fechas exactas y evitar concurrir fuera de los días asignados para mantener el orden y la seguridad.

Este calendario busca garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes y asignaciones de manera ordenada, evitando aglomeraciones y facilitando la planificación de gastos personales y familiares. Además, Anses continúa ofreciendo atención a través de su sitio web, línea de consultas y redes sociales, para brindar información actualizada sobre cada programa y su fecha de pago.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

* DNI terminados en 0: 9 de febrero

* DNI terminados en 1: 10 de febrero

* DNI terminados en 2: 11 de febrero

* DNI terminados en 3: 12 de febrero

* DNI terminados en 4: 13 de febrero   

* DNI terminados en 5: 18 de febrero

* DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

* DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

* DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

* DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

* DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

* DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

* DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

* DNI terminados en 0: 9 de febrero

* DNI terminados en 1: 10 de febrero

* DNI terminados en 2: 11 de febrero

* DNI terminados en 3: 12 de febrero

* DNI terminados en 4: 13 de febrero

* DNI terminados en 5: 18 de febrero

* DNI terminados en 6: 19 de febrero

* DNI terminados en 7: 20 de febrero

* DNI terminados en 8: 23 de febrero

* DNI terminados en 9: 24 de febrero

 

Asignación por Embarazo

* DNI terminados en 0: 10 de febrero

* DNI terminados en 1: 11 de febrero

* DNI terminados en 2: 12 de febrero

* DNI terminados en 3: 13 de febrero

* DNI terminados en 4: 18 de febrero

* DNI terminados en 5: 19 de febrero

* DNI terminados en 6: 20 de febrero

* DNI terminados en 7: 23 de febrero

* DNI terminados en 8: 24 de febrero

* DNI terminados en 9: 25 de febrero

 

Asignación por Prenatal

* DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

* DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

* DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

* DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

* DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

 

Asignación por Maternidad

* Todas las terminaciones de documento: 11 de febrero al 12 de marzo

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

* Todas las terminaciones de documento: 10 de febrero al 12 de marzo

 

Pensiones No Contributivas

* DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

* DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

* DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

* DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

* DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

* Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo

 

Prestación por Desempleo

* DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

* DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

* DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

* DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

* DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

