El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su gobierno no participará en la próxima cumbre del G20, prevista para el 22 y 23 de noviembre en Sudáfrica. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario confirmó que ningún funcionario estadounidense asistirá al encuentro internacional.

“Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos”, expresó Trump. Según detalló, su decisión se basa en denuncias sobre asesinatos y confiscaciones de tierras a ciudadanos blancos en territorio sudafricano.

Publicidad

El líder republicano acusó al gobierno del presidente Cyril Ramaphosa de permitir ataques contra los llamados afrikáners, descendientes de colonos neerlandeses, franceses y alemanes. “Están siendo asesinados y sus tierras confiscadas ilegalmente”, afirmó.

Trump ya había anticipado en septiembre que su vicepresidente, JD Vance, representaría al país en la cumbre. Sin embargo, esta semana confirmó que Estados Unidos no enviará delegación alguna y cuestionó que Sudáfrica mantenga su membresía en el foro internacional. “No voy a ir. Sudáfrica ni siquiera debería estar en el G20 por lo que está pasando allí”, dijo durante el America Business Forum (ABF) realizado en Miami.

Publicidad

Durante ese encuentro, el mandatario sostuvo que “Miami ha sido refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica” y volvió a referirse a supuestas persecuciones contra granjeros blancos.

La relación bilateral entre ambos países atraviesa un momento de tensión. En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendió parte de la ayuda económica a Sudáfrica, acusando al gobierno de promover políticas “antiblancas” y de mantener vínculos con Irán y el grupo Hamas.

Publicidad

El malestar se profundizó cuando Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de cometer genocidio en Gaza. Ramaphosa, además, enfrenta cuestionamientos en Washington por su pasado en MTN Group, empresa de telecomunicaciones con participación en Irán.

Sudáfrica ejerce la presidencia rotativa del G20 desde diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre, cuando Estados Unidos asumirá la conducción. La próxima cumbre se realizará en el Trump Doral, un complejo turístico ubicado en Miami con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf.