En el marco de las políticas migratorias más estrictas impulsadas por Donald Trump tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos, un vuelo especial con 16 ciudadanos argentinos deportados aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada del jueves. Se trata del primer operativo de este tipo que involucra a la Argentina.

La aeronave, un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International, partió este miércoles de un aeropuerto estadounidense no identificado oficialmente. El itinerario incluye escalas en Bogotá, Colombia, y en el aeropuerto internacional de Confins, en Belo Horizonte, Brasil, donde permanecerá alrededor de dos horas antes de continuar viaje hacia Buenos Aires. El arribo a Ezeiza se prevé para las primeras horas del jueves, aunque la programación podría modificarse a último momento.

Hasta ahora, los argentinos deportados regresaban en vuelos comerciales acompañados por agentes estadounidenses. Sin embargo, este será el primer operativo con un vuelo especialmente fletado para tal fin, lo que marca un precedente en la relación bilateral en materia migratoria.

La medida se enmarca en la estrategia de deportaciones masivas que Estados Unidos aplica en América Latina. Según registros del investigador aeronáutico Ricardo Morgan, entre principios de este año y la semana pasada más de 1.900 ciudadanos brasileños fueron deportados en 21 vuelos similares, un promedio de casi uno por semana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó estos vuelos en la necesidad de repatriar a extranjeros que violaron la legislación migratoria estadounidense, ya sea por ingreso ilegal, permanencia sin autorización, antecedentes judiciales o por considerarse una amenaza a la seguridad.

En comparación con otros países sudamericanos, Argentina registra hasta ahora un número menor de deportaciones. El contraste más notorio se da con Venezuela, donde el gobierno norteamericano puso el foco en las últimas semanas. Allí, unos 267.000 venezolanos perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) el próximo 7 de noviembre, lo que podría generar una ola de retornos forzados.

Con este contexto, el arribo de los 16 argentinos deportados constituye un hecho inédito** y anticipa que los vuelos especiales de expulsión podrían repetirse en los próximos meses.