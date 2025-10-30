Provinciales > Programa de forestación
Hasta diciembre, instituciones sociales pueden solicitar árboles en San Juan
POR REDACCIÓN
Las instituciones, clubes, uniones vecinales y ONG de San Juan tienen tiempo hasta el 15 de diciembre para sumarse al Programa de Forestación Provincial para Instituciones Sociales, una iniciativa que busca llenar de verde los espacios comunitarios y promover ciudades más sustentables.
La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Arbolado Urbano, permite a las entidades interesadas solicitar árboles para forestar áreas públicas o institucionales, como plazas, veredas o patios de escuelas y centros comunitarios.
El programa tiene como objetivos mejorar la calidad ambiental, aportar sombra, mitigar el calor urbano y fortalecer el vínculo comunitario, fomentando la responsabilidad ambiental en la provincia.
Para participar, las instituciones deben iniciar un expediente en Mesa de Entrada de la Secretaría, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, y presentar el formulario oficial completo, firmado por el responsable y el titular de la organización en todas sus páginas. El documento debe incluir:
- Área a forestar y su caracterización urbana
- Elección y justificación de las especies arbóreas
- Detalles sobre plantación, riego, cuidados y tutorado
- Cronograma de tareas por sitio y mes
- Plano detallado con ubicación y cantidad de ejemplares
Las consultas pueden realizarse al teléfono 4305969, y el formulario oficial está disponible en la página de la Secretaría de Ambiente. La extensión del plazo busca que más instituciones puedan participar y sumar verde a la provincia, consolidando espacios comunitarios más saludables y sostenibles.
El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, participó de la crucial cumbre en Casa Rosada donde el presidente Javier Milei delineó su ambiciosa agenda legislativa. En el marco del debate sobre Presupuesto y reformas estructurales, el mandatario de San Juan aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa los temas y las necesidades que impactan directamente en la matriz productiva local.