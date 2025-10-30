Las instituciones, clubes, uniones vecinales y ONG de San Juan tienen tiempo hasta el 15 de diciembre para sumarse al Programa de Forestación Provincial para Instituciones Sociales, una iniciativa que busca llenar de verde los espacios comunitarios y promover ciudades más sustentables.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Arbolado Urbano, permite a las entidades interesadas solicitar árboles para forestar áreas públicas o institucionales, como plazas, veredas o patios de escuelas y centros comunitarios.

El programa tiene como objetivos mejorar la calidad ambiental, aportar sombra, mitigar el calor urbano y fortalecer el vínculo comunitario, fomentando la responsabilidad ambiental en la provincia.

Para participar, las instituciones deben iniciar un expediente en Mesa de Entrada de la Secretaría, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, y presentar el formulario oficial completo, firmado por el responsable y el titular de la organización en todas sus páginas. El documento debe incluir:

Área a forestar y su caracterización urbana

Elección y justificación de las especies arbóreas

Detalles sobre plantación, riego, cuidados y tutorado

Cronograma de tareas por sitio y mes

Plano detallado con ubicación y cantidad de ejemplares

Las consultas pueden realizarse al teléfono 4305969, y el formulario oficial está disponible en la página de la Secretaría de Ambiente. La extensión del plazo busca que más instituciones puedan participar y sumar verde a la provincia, consolidando espacios comunitarios más saludables y sostenibles.