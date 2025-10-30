Profundo pesar generó el fallecimiento de Alberto Horacio Olivera, reconocido empresario bolichero y expresidente de la Cámara Discotecas Sanjuaninas (CADISA). El propietario de los tradicionales boliches El Muelle y Garage, ubicados en el departamento Angaco, murió este jueves tras sufrir un severo episodio cardíaco del cual no logró reponerse.

Olivera, conocido cariñosamente como “Beto”, fue una figura central del rubro nocturno en San Juan durante las últimas décadas. Su nombre estuvo ligado a la creación y consolidación de espacios que marcaron una época para varias generaciones de jóvenes sanjuaninos.

La noticia de su fallecimiento causó gran conmoción en el ambiente nocturno y empresarial de la provincia, donde numerosos colegas, amigos y clientes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Por el momento, no se informó oficialmente el lugar ni el horario del velatorio y el posterior sepelio, aunque se espera una importante concurrencia de allegados y referentes del sector nocturno que deseen despedirlo.