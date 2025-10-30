Publicidad
Publicidad

Provinciales > Luto

Falleció Alberto Horacio Olivera, reconocido empresario de la noche sanjuanina

El empresario Alberto Horacio Olivera, referente del sector nocturno en San Juan, falleció tras sufrir un episodio cardíaco. Fue propietario de los boliches El Muelle y Garage, en Angaco.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Con su partida, la noche sanjuanina pierde a uno de sus protagonistas más representativos. Foto: Gentileza.

Profundo pesar generó el fallecimiento de Alberto Horacio Olivera, reconocido empresario bolichero y expresidente de la Cámara Discotecas Sanjuaninas (CADISA). El propietario de los tradicionales boliches El Muelle y Garage, ubicados en el departamento Angaco, murió este jueves tras sufrir un severo episodio cardíaco del cual no logró reponerse.

Olivera, conocido cariñosamente como “Beto”, fue una figura central del rubro nocturno en San Juan durante las últimas décadas. Su nombre estuvo ligado a la creación y consolidación de espacios que marcaron una época para varias generaciones de jóvenes sanjuaninos.

Publicidad

La noticia de su fallecimiento causó gran conmoción en el ambiente nocturno y empresarial de la provincia, donde numerosos colegas, amigos y clientes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Por el momento, no se informó oficialmente el lugar ni el horario del velatorio y el posterior sepelio, aunque se espera una importante concurrencia de allegados y referentes del sector nocturno que deseen despedirlo.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS