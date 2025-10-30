La policía de Francia arrestó a cinco sospechosos, entre ellos un presunto cabecilla, relacionados con el robo ocurrido el 19 de octubre en el museo del Louvre, donde se sustrajeron joyas por un valor aproximado de 102 millones de dólares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que las detenciones se efectuaron en París y en Seine-Saint-Denis, una región cercana a la capital francesa. Entre los arrestados se encuentra un principal sospechoso cuyo ADN lo vincula directamente con el robo, que duró apenas siete minutos. "Lo teníamos en la mira", afirmó Beccuau.

Asimismo, la fiscal explicó que los demás detenidos podrían aportar información valiosa sobre el desarrollo del asalto, aunque por el momento no se ofrecieron más detalles sobre ellos. Las detenciones recientes se suman a las de dos sospechosos acusados el miércoles por robo y asociación delictiva, quienes admitieron parcialmente los cargos y fueron puestos en prisión preventiva.

Uno de estos acusados es un hombre argelino de 34 años residente en Francia, identificado por rastros de ADN hallados en uno de los scooters usados para escapar. El otro es un conductor de taxi sin licencia de 39 años, domiciliado en el suburbio parisino de Aubervilliers, conocido por la policía debido a antecedentes de robos.

El primero fue capturado en el aeropuerto París Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo hacia Argelia, mientras que el segundo fue detenido cerca de su vivienda, sin indicios de que planease salir del país.

La investigación ha sido exhaustiva, con más de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otros indicios analizados. Beccuau indicó que las cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron seguir el rastro de los ladrones, quienes actuaron a plena luz del día usando pasamontañas y chalecos reflectantes.

La fiscal no descartó que detrás del robo pueda existir una operación más amplia, posiblemente con un financiador o destinatarios de las joyas robadas, aunque descartó complicidad dentro del museo.

Durante la fuga, los ladrones dejaron caer una corona con diamantes y esmeraldas que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. El director del Louvre explicó que la pieza fue dañada al ser extraída de la vitrina, pero confió en que podría ser restaurada. Sin embargo, los ladrones lograron llevarse otras ocho piezas valiosas, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes regalado por Napoleón I a la emperatriz María Luisa, y una diadema adornada con casi 2.000 diamantes que también perteneció a Eugenia.