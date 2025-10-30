El nuevo santuario de San Expedito es un sueño compartido por los fieles y miembros de la capilla en Bermejo, Caucete. Por eso, este 15 de noviembre a las 20 horas, se realizará la Gran Peña San Expedito en el camping local, un encuentro solidario lleno de música, baile y tradiciones, destinado a recaudar fondos para continuar la construcción del templo, que promete convertirse en un referente espiritual de la región.

Según contó el padre Germán a DIARIO HUARPE, el evento contará con artistas locales como Guillermo Zalazar y sus músicos, Grupo Bermejo y su canto, Grupo El Estribo, Duo Herencia, Las Voces de Vallecito, Ruko Show, además de la Escuela de Danzas AMAN y la Escuela de Danza San Expedito. Las entradas anticipadas tienen un valor de $3.500, y en el predio $4.000.

“El santuario se sostiene exclusivamente con donaciones de los peregrinos y vecinos. La peña permite que todos colaboren de manera directa y significativa”, explicó el sacerdote.

La construcción de la capilla comenzó hace nueve años, y el padre Germán destacó que la comunidad sigue apostando por el nuevo templo, contribuyendo con donaciones y trabajo en la obra. "La capilla actual tiene capacidad para unas 50 personas, mientras que el nuevo santuario podría recibir alrededor de 500, con dimensiones similares a la iglesia de Caucete o la Basílica de los Desamparados", detalló.

La construcción continua a base de donaciones de los fieles.

Además de la peña, la comunidad ha realizado rifas, venta de productos del santuario y donaciones a través de cuentas bancarias, todas iniciativas destinadas a financiar la construcción. "Durante el año, recibimos miles de visitas de peregrinos de distintas provincias, especialmente los fines de semana. Al mes llegan unos 10.000 fieles a conocer el santuario", consolidándose como un santuario popular de la región.

Según el sacerdote, la construcción ya alcanzó la altura del techo, incluyendo la base de la cúpula, que supera los 17 metros, con vigas de aproximadamente 20 metros de longitud. El siguiente paso será completar el techado de la nave central, una etapa que requiere trabajo en altura y, por lo tanto, incrementa los costos.

La Capilla de San Expedito continúa creciendo gracias al esfuerzo solidario de los fieles y actividades como la peña, que permiten financiar una obra que busca mantener viva la devoción y ampliar la atención a los visitantes.