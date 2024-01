Dricus Du Plessis respondió a la amenaza de apuñalamiento por parte de Sean Strickland

Dricus Du Plessis parece mantener la calma frente a las recientes amenazas de Sean Strickland antes de su pelea en UFC 297. El actual campeón de Peso Mediano de UFC, emitió una advertencia a su rival para que evitara hablar más sobre el trauma de su infancia. Incluso llegó a amenazar con un apuñalamiento si persistían los comentarios. La respuesta del sudafricano fue una sonrisa, indicando que no está demasiado preocupado por la posibilidad de un ataque antes de su enfrentamiento en el octágono.

Al comienzo, Dricus indicó: "No lo sé, eso es bastante intenso. No conozco la legislación por aquí, pero parece que el equipo Strickland necesita revisar a su chico. Cuando ocurrió todo este asunto en el que él dijo 'si vuelves a hacer eso', dijo que me mataría. No dijo apuñalarme. Cuando dijo matar, le dije: "Está bien, entonces probablemente me dispararás. Cuando vi un cuchillo, dije que no, eso no va a funcionar. No me tocarás con ese cuchillo. Te noquearé mucho antes de que puedas apuñalarme".

"¿Tengo miedo de que se autosabotee esta pelea? Seguro. Eso es algo en lo que he pensado. Tal vez intenté todo para salir de esto pero no, para mí en este momento, la última conferencia de prensa fue ganar con el micrófono. Eso era ganar con Sean Strickland en su propio juego. En este momento, esta semana en la que estamos, no estoy aquí para hacer eso. Estoy aquí para ser el campeón mundial de peso mediano. Mi atención se centra en pelear, no en hacer bromas", señaló Du Plessis.

Respuesta de Du Plessis

Luego, el sudafricano sostuvo: "Hacer reír a la multitud, no es por eso que estoy aquí. Ya gané esa batalla. Esa batalla está ganada. En este momento, la batalla que hay que ganar es la que se celebrará el sábado por la noche y eso es lo que tengo en mente. El mensaje decía algo como 'escucha, esto es lo que pasó, lamento lo que dije sobre tu entrenador y tú, pero si hay algo que está cruzando la línea y escucha, vendemos una pelea y todo eso, pero Si hay algo fuera de lugar en lo que dije y quieres que me retracte, me disculparé, incluso me retractaré de lo que dije".

"Esas son exactamente sus palabras. Así que estoy bien, este pobre tipo. Esto parece serio. Me siento mal por él. Simplemente respondí y dije: 'escucha, no hay nada que puedas decir que me afecte. Volverse loco'. No hay nada que él pueda decir que pueda molestarme. Soy el luchador mentalmente más fuerte del mundo y le dije, literalmente puedes decir lo que quieras, todo se vale en el amor y en la guerra. Pero no volveré a decir nada sobre tu infancia, genial. Así fue como sucedió", cerró Dricus Du Plessis.