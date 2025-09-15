El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas del Comando Sur atacaron una embarcación en aguas internacionales, lo que resultó en la muerte de tres “narcoterroristas de Venezuela”. El mandatario afirmó que la operación fue realizada “bajo sus órdenes” y que formó parte de un “segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas”.

Según detalló Trump en redes sociales, los individuos “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”. El mandatario agregó que se trataba de una amenaza directa para la seguridad nacional y advirtió: “¡Cuidado! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡lo estamos cazando!”.

Washington sostiene que estos grupos criminales han tenido “consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas”. En esta ocasión, ningún militar estadounidense resultó herido.

El ataque se produjo apenas diez días después de otra ofensiva en la que una lancha con supuestos integrantes del Tren de Aragua fue derribada, dejando once muertos. Caracas negó las acusaciones, calificó el hecho como una “agresión” y rechazó los señalamientos que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con el denominado Cartel de los Soles.

El nuevo episodio se da en un contexto de mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe. El fin de semana, cinco aviones F-35 aterrizaron en Puerto Rico para sumarse a otros diez cazas ya destacados en la región. Al mismo tiempo, la Casa Blanca mantiene activa la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro.

En respuesta, el mandatario venezolano aseguró que las relaciones diplomáticas con Washington están “deshechas” y acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de ser “el señor de la muerte y la guerra”. Por su parte, Rubio replicó en una entrevista con Fox News que “Maduro plantea una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Con este nuevo ataque, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela escala nuevamente, en un escenario donde los intentos de acercamiento diplomático iniciados este año parecen haber quedado suspendidos.