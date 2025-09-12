En el marco del Día del Maestro, el Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia, recordó la existencia del “Libro Histórico del Año Sarmientino”, una obra que reúne los actos y homenajes desarrollados en 1988 al cumplirse cien años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.

El material nació del Decreto Nº 001-G-4/01/1988, que declaró ese año como “Año Sarmientino” y reconoció al prócer sanjuanino como creador de la escuela argentina. La colección se compone de ocho tomos y quince volúmenes disponibles en la Biblioteca Carmen Peñaloza de Varese, y contiene desde cronologías y programas oficiales hasta adhesiones internacionales, discursos y documentos históricos.

Entre las piezas destacadas figuran los discursos del entonces presidente Raúl Alfonsín, el gobernador Carlos Gómez Centurión y la ministra Delia Baloc, además de material fotográfico y recortes periodísticos que testimonian la trascendencia de la conmemoración.

El Archivo General subrayó que esta obra constituye un recurso de alto valor patrimonial para investigadores, docentes y ciudadanos, y una herramienta para mantener viva la memoria de Sarmiento y su legado educativo.

Para consultas, trámites de documentación histórica o servicios digitales, se puede ingresar al sitio oficial: archivogeneral.sanjuan.gob.ar.