El Archivo General Provincial destacó la colección documental del Año Sarmientino de 1988

Con motivo del 11 de septiembre, el Ministerio de Gobierno difundió la importancia de esta obra que reúne ocho tomos y quince volúmenes con discursos, documentos y testimonios sobre los homenajes realizados en el centenario del fallecimiento de Sarmiento.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Esta colección documental reúne los actos y homenajes realizados en 1988, al cumplirse el centenario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. (Foto gentileza)

En el marco del Día del Maestro, el Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia, recordó la existencia del “Libro Histórico del Año Sarmientino”, una obra que reúne los actos y homenajes desarrollados en 1988 al cumplirse cien años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.

(Foto gentileza Sí San Juan)

El material nació del Decreto Nº 001-G-4/01/1988, que declaró ese año como “Año Sarmientino” y reconoció al prócer sanjuanino como creador de la escuela argentina. La colección se compone de ocho tomos y quince volúmenes disponibles en la Biblioteca Carmen Peñaloza de Varese, y contiene desde cronologías y programas oficiales hasta adhesiones internacionales, discursos y documentos históricos.

Entre las piezas destacadas figuran los discursos del entonces presidente Raúl Alfonsín, el gobernador Carlos Gómez Centurión y la ministra Delia Baloc, además de material fotográfico y recortes periodísticos que testimonian la trascendencia de la conmemoración.

El Archivo General subrayó que esta obra constituye un recurso de alto valor patrimonial para investigadores, docentes y ciudadanos, y una herramienta para mantener viva la memoria de Sarmiento y su legado educativo.

Para consultas, trámites de documentación histórica o servicios digitales, se puede ingresar al sitio oficial: archivogeneral.sanjuan.gob.ar.

ÚLTIMAS NOTICIAS