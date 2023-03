Este martes se presentó la séptima temporada del Teatro del Bicentenario. El consolidado coloso cultural traerá propuestas de calidad nacional e internacional al alcance de todos los sanjuaninos.

Los especiales de este año son: The End: Pink Floyd que convocó a los fanáticos de la banda en marzo, la Gala Patria en mayo, Conectados: Espectáculo final FNS en junio y Les Luthier en agosto. Respecto a los conciertos se presentarán Back to the Orchestra en mayo, The Beats y Los niños cantores de París en julio, fleurs noires en agosto.

En danza se presenta Cura en octubre y El Mesías en noviembre, en teatro estará José Sacristán con “Señora de rojo sobre fondo gris” julio.

El primer festival de ópera del país, realizado en colaboración con la entidad italiana AICU (Associazione Internazionale delle Culture Unite), dirigido por el maestro Lorenzo Tazzieri, se realizará del 16 de septiembre al 1 de octubre. Tiempo durante el cual habrá charlas, conferencias y capacitaciones del género lírico y el TB pondrá en escena dos famosas óperas con una gran producción: Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, y Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, con dirección del prestigioso director y escenógrafo Eugenio Zanetti. Además de la ópera del Principito.

Con esta grilla, el Teatro del Bicentenario presenta un abanico de propuestas renovado apostando además a ser sede de grandes eventos, ya que demostró que capacidad artística y escenotécnica no faltan. Es que como centro cultural, durante estos siete años se ha dedicado a la formación de artistas y técnicos, elevando los estándares regionales de producción.

Será un año marcado por las grandes producciones, y aun el horizonte parece no haberse alcanzado.