El campeón Dricus Du Plessis asegura que las MMA deben agradecerle a Conor McGregor

El actual campeón de Peso Mediano de UFC, Dricus Du Plessis, ha elogiado la notable contribución de Conor McGregor al crecimiento y popularidad de las Artes Marciales Mixtas (MMA). El sudafricano, un luchador con un impresionante récord de 21-2 en MMA y 7-0 en UFC, reconoce el impacto significativo que "The Notorious" ha tenido en el deporte a lo largo de los años.

Conor McGregor, conocido por su apodo "The Notorious", no sólo ha establecido numerosos récords de pago por evento (PPV) en UFC, sino que también ha llevado su talento más allá del octágono. Su enfrentamiento en el ring con el invicto Floyd Mayweather fue un evento mediático masivo y, más recientemente, el irlandés hizo su debut en Hollywood, coprotagonizando junto a Jake Gyllenhaal en la nueva versión de la película "Road House".

"Entiendo por qué algunas personas pueden tener una visión negativa de él, pero en mi experiencia personal, Conor ha sido siempre amable y respetuoso", afirmó Du Plessis. Después de casi tres años de inactividad, McGregor está listo para regresar al octágono. Su próxima pelea será contra Michael Chandler en un combate de Peso Welter, el cual encabezará el evento UFC 303 el 29 de junio en Las Vegas.

Lo que dijo Du Plessis sobre Conor McGregor

"Quiero decir, ese tipo, todo lo que toca, es una leyenda en este deporte. Lo que ha hecho por el deporte, lo ha transformado en un deporte muy popular. Puedo entender que no me guste la persona, pero sé que no lo conozco personalmente, pero lo conocí, es una persona diferente", fue lo que partió diciendo Du Plessis en "The Sias du Plessis Show", donde halagó enormemente a Conor McGregor.

A su vez, Dricus también aprovechó para mencionar: "E incluso si no te agrada, nunca jamás puedes desacreditar lo que ha hecho por este deporte porque cada peleador necesita agradecerle, en mi opinión, por el aumento salarial, el aumento de la conciencia sobre este deporte porque creo que Conor McGregor podría ser una de las personas más famosas del mundo".