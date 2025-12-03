Santa Lucía: perdió el control en una curva y se dio vuelta en su auto

Un incidente vial de alto impacto generó un susto significativo este miércoles por la mañana en el Lateral de Circunvalación, a escasos metros de la calle Carlos Lencinas, en Santa Lucía. El protagonista del suceso, un vehículo particular, culminó su recorrido de manera dramática, quedando literalmente dado vuelta, con las ruedas para arriba en medio de la vía.

El conductor del rodado perdió el control del automóvil mientras transitaba por una curva pronunciada del sector. Según indicaron las fuentes, el conductor perdió el control del auto por motivos que aún se intentan establecer y volcó.

Aunque el vehículo sufrió daños visibles, la fortuna estuvo del lado de la persona implicada: pese a la magnitud del hecho, se confirmó que no hubo que lamentar heridos.

Tras la emergencia, personal policial y Bomberos se hicieron presentes en el sitio del accidente. Su labor se centró en socorrer al ocupante y ordenar el tránsito en la zona.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación para desentrañar las causas exactas que llevaron al vuelco. Actualmente, se manejan varias hipótesis. Las autoridades investigan si el incidente fue provocado por una falla mecánica, una maniobra brusca o algún factor externo.