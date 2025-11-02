El duro mensaje de Paula Robles tras la amenaza de muerte a Juana Tinelli

La tensión en el clan Tinelli "explotó por completo" la noche del sábado 1 de noviembre. Esto ocurrió con un trasfondo que impactó a todos, ya que a finales de esa semana, Juanita Tinelli (hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles) había denunciado haber recibido amenazas de muerte, un hecho que la llevó a solicitar un botón antipánico a la Justicia.

Sobre el cierre de ese sábado, Juanita, quien tiene 22 años, decidió romper el silencio con un "descargo tan sentido como inesperado". En su comunicado, la modelo no solo relató las amenazas, sino que "apuntó de lleno" y cuestionó actitudes de su padre, Marcelo.

Publicidad

Juanita fue explícita al expresar que no comparte ni avala "muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años". Señaló que estas acciones la afectan profundamente, hasta el punto de temer "por mi vida, por mi libertad". La joven concluyó que decidió exponer su límite y su verdad, ya que no puede "seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé".

Mientras el "duro comunicado" de Juanita generaba un impacto en los medios, Paula Robles, madre de la modelo, también se expresó. La ex de Marcelo Tinelli eligió una vía indirecta al compartir en sus redes un mensaje que muchos interpretaron como una "postura clara" en medio del escándalo.

Publicidad

Se trató de un posteo cargado de reflexión que la bailarina publicó "minutos después del descargo de Juana". El mensaje consistió en un video con una frase de la australiana Merran Poplar, que giraba en torno a la influencia y el control personal.

En la charla citada, se escucha: “En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando”. El mensaje contrastaba esto con la importancia de tener claro qué cae dentro de nuestro "ámbito de influencia" y qué podemos dirigir o no.

Publicidad

Junto a la publicación, Paula agregó una breve descripción para sus seguidores: “Merran hizo una reflexión sobre aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia, y aquello que no podemos controlar”. Sin ofrecer más explicaciones, Robles eligió dejar que el mensaje hablara por sí solo, aunque el timing "no pasó desapercibido".

Entre el comunicado de Juana y la reflexión de Robles, quedó "al descubierto un momento familiar complejo".